Рублю не удержаться: эксперты рассказали, что будет с курсом евро и доллара в январе - все плохо

Евро и доллар

Евро и доллар. Фото: Global Look Press

Финансовые аналитики объяснили, что подкосило национальную валюту и чего ждать дальше.

Вс. эту неделю курс национальной российской валюты демонстрировал неуклонное снижение. Рубль падал по отношению к американской и европейским валютам и обновлял исторические максимумы.

На устойчивость рубля повлияли сразу несколько факторов. Это и санкционное давление, и введение потолка цен на нефть, и характерные для конца года повышенные бюджетные траты.

«Подкосить устойчивость нацвалюты могли и сообщения о послаблениях валютных барьеров ЦБ, которые были введены весной как один из инструментов противодействия западным санкциям», - отметил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

По мнению аналитика, к концу месяца рубль немного отыграет свои позиции, но к прежним уже, конечно же, не вернется. 

Ожидается, что доллар в январе будет торговаться на уровне 70 рублей, евро - 74. 

По материалам 1prime.ru.

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