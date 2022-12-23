Рублю не удержаться: эксперты рассказали, что будет с курсом евро и доллара в январе - все плохо

Вс. эту неделю курс национальной российской валюты демонстрировал неуклонное снижение. Рубль падал по отношению к американской и европейским валютам и обновлял исторические максимумы.
На устойчивость рубля повлияли сразу несколько факторов. Это и санкционное давление, и введение потолка цен на нефть, и характерные для конца года повышенные бюджетные траты.
«Подкосить устойчивость нацвалюты могли и сообщения о послаблениях валютных барьеров ЦБ, которые были введены весной как один из инструментов противодействия западным санкциям», - отметил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.
По мнению аналитика, к концу месяца рубль немного отыграет свои позиции, но к прежним уже, конечно же, не вернется.
Ожидается, что доллар в январе будет торговаться на уровне 70 рублей, евро - 74.
По материалам 1prime.ru.