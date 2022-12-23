«МаркаКачества» нашла лучшие варианты растворимого кофе

Стало известно, какой растворимый кофе взять в обычном супермаркете.
Специалисты остановили свой выбор на марке Mount Hagen. В «МаркаКачества» отметили бархатистый вкус напитка. Подойдет для тех, кто не любит сильно выраженную горчинку в кофе.
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Еще эксперты посоветовали кофе Bushido. У этой марки есть несколько вариантов с разной интенсивностью обжарки: от экземпляров с дымными нотками до наборов с добавлением пищевого золота.
Самым популярным признали кофе Egoiste. Марку относят к премиальной категории. Однако со скидкой этот товар становится доступным. Рассказали в markakachestva.ru.
Напомним, ранее специалисты проекта «МаркаКачества» назвали лучший черный чай в пакетиках.