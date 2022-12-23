Какой цвет – магнит везения должен быть в одежде и декоре в новогоднюю ночь

Какой цвет - магнит везения должен быть в одежде и декоре в новогоднюю ночь

Год Водяного Кролика. Фото: Global Look Press

Этот оттенок притянет в дом удачу.

Астролог Инна Любимова дала совет, какой цвет-фаворит должен присутствовать в одежде и интерьере в новогоднюю ночь, чтобы заручиться симпатией Вселенной. 2023-й — это год Марса. А задобрить эту Красную планету не так то просто. Однако есть уловки, которые смягчат нрав символа года.

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Главными оттенками марсианского 2023 года станут рубиновый, киноварь и «фуксия». Используя их в декоре интерьера, украшении пихты, макияже или одежде, можно заручиться поддержкой Красной планеты.

По материалам OK!

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