Какой цвет – магнит везения должен быть в одежде и декоре в новогоднюю ночь

Астролог Инна Любимова дала совет, какой цвет-фаворит должен присутствовать в одежде и интерьере в новогоднюю ночь, чтобы заручиться симпатией Вселенной. 2023-й — это год Марса. А задобрить эту Красную планету не так то просто. Однако есть уловки, которые смягчат нрав символа года.
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Главными оттенками марсианского 2023 года станут рубиновый, киноварь и «фуксия». Используя их в декоре интерьера, украшении пихты, макияже или одежде, можно заручиться поддержкой Красной планеты.
По материалам OK!