«Хвоя не должна быть сухой»: специалисты Роскачества объяснили, как приобрести хорошую елку на Новый год

Новогоднее дерево

Новогоднее дерево. Фото: Global Look Press 

При покупке новогоднего дерева не забывайте обращать внимание на состояние иголок, а также на вес товара.

В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать живую елку для праздника.

Особое внимание уделите весу дерева. При этом нужно взвешивать елку без сетки. В ходе процесса новогоднее дерево не должно осыпаться. 

«Важным параметром оценки является вес: тяжесть дерева скажет вам о том, насколько оно напитано влагой и является свежим... При покупке попросите продавца снять с дерева сетку, потому что без этого ее состояние вы оценить не сможете. Хвоя не должна быть сухой, как и ветки, они должны сохранить гибкость. Иголки не должны ломаться и осыпаться, если вы встряхнете дерево», – отметили специалисты. 

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Дольше других хвойных растений простоит дома пихта. Именно ее и советуют купить эксперты.

«Пихта — самая стойкая, может спокойно продержаться месяц и дольше. А наиболее свежо выглядит в первые две-три недели. Ее можно покупать в первой половине декабря, но чем ближе вы ее приобретете к новогодним праздникам, тем больше шансов, что старый Новый год вы встретите под деревцем, будто установленным только вчера. Таким образом, рекомендуем ставить пихту в середине декабря», — добавили в rskrf.ru.

Напомним, ранее врач рассказала, как правильно загадывать желание в новогоднюю ночь.

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