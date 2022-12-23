«Хвоя не должна быть сухой»: специалисты Роскачества объяснили, как приобрести хорошую елку на Новый год

В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать живую елку для праздника.

Особое внимание уделите весу дерева. При этом нужно взвешивать елку без сетки. В ходе процесса новогоднее дерево не должно осыпаться.

«Важным параметром оценки является вес: тяжесть дерева скажет вам о том, насколько оно напитано влагой и является свежим... При покупке попросите продавца снять с дерева сетку, потому что без этого ее состояние вы оценить не сможете. Хвоя не должна быть сухой, как и ветки, они должны сохранить гибкость. Иголки не должны ломаться и осыпаться, если вы встряхнете дерево», – отметили специалисты.

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