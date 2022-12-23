Пожалейте питомцев! В кормах для кошек и собак эксперты выявили сущий кошмар — отрава, а не еда

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Исследователи пришли к выводу, что «изысканный ягненок» и «аппетитный лосось» часто заменяются более дешевыми сортами мяса и рыбы, указывается на упаковке увеличенное содержание животных ингредиентов, хотя растительных гораздо больше на самом деле.

Плюс ко всему корма содержат химию и признаки порчи. И это в дорогих наименованиях!

Например, Росконтроль определил, что в Whiskas содержание аминокислоты лизина меньше, чем положено в данном виде продукции, да и количество жира не соответствует маркировке.

В корме для кошек Brit Care найден излишек хлорида натрия, а также клетчатки. Кроме того, был обнаружен неполноценный в биологическом отношении белок.

Та же проблема с Royal Canin, в котором найдет неполноценный в биологическом отношении белок и избыток клетчатки. Но и это не все, в корме раскрученного бренда эксперты определили высокие показатели порчи и окислительных процессов.