Пихают все подряд: какие опасные сладости находятся в подарках для детей — волосы шевелятся от ужаса

Сотрудники Роскачества совершили крупную контрольную закупку. В канун Нового года объектом изучения стали сладкие подарки, как правило, предназначенные для детей.

Упаковки подарков двадцати двух торговых марок производителей России и Германии проверили специалисты. И только к одному не возникло никаких претензий. Набор «Рождественский календарь» из молочного фигурного шоколада торговой марки Only (Германия) не содержал запрещенных или не рекомендованных детям ингредиентов, недопустимых номенклатур.

В остальных же была обнаружена масса недочетов. В большинстве наборов присутствуют сладости, которые содержат не рекомендованные для детей компоненты.

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