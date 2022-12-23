Какие блюда ни в коем случае нельзя ставить на новогодний стол — ошибка станет вопиющей

Какие блюда ни в коем случае нельзя ставить на новогодний стол - ошибка станет вопиющей

Год Водяного Кролика. Фото: Global Look Press

Угощения в новогоднюю ночь должны быть особенными.

Астролог Инна Любимова дала подсказку самым прозорливым хозяйкам, назвав те блюда, которые ни в коем случае нельзя ставить на новогодний стол. 2023-й станет годом Марса. И эту планету нужно будет задобрить. Так, ошибка с традиционными угощениями может стать вопиющей и отвести от дома удачу.

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Астролог подсказала, что для того, чтобы задобрить воинственный Марс и заручиться его поддержкой на весь год, стоит отдать предпочтение блюдам из мяса и птицы. Это может быть телятина, говядина или говяжий язык.

В новогоднюю ночь категорически нельзя готовить угощения из кролика, баранины и свинины.

По материалам OK!

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