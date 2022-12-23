Растительные масла, молочный жир, спирт: какую мерзость обнаружили специалисты Роскачества в сладких детских подарках — очень опасно

В канун Нового года сотрудники Роскачества проверили содержимое сладких подарков, которые, как правило, в нашей стране дарят детям.

Упаковки двадцати двух торговых марок были вскрыты специалистами, чтобы убедиться, насколько безопасными являются сладости в них. Как оказалось, в большинстве коробок содержалась продукция, приготовленная с использованием опасных для детских организмов ингредиентов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».