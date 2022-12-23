Растительные масла, молочный жир, спирт: какую мерзость обнаружили специалисты Роскачества в сладких детских подарках — очень опасно

В канун Нового года сотрудники Роскачества проверили содержимое сладких подарков, которые, как правило, в нашей стране дарят детям.
Упаковки двадцати двух торговых марок были вскрыты специалистами, чтобы убедиться, насколько безопасными являются сладости в них. Как оказалось, в большинстве коробок содержалась продукция, приготовленная с использованием опасных для детских организмов ингредиентов.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Среди них — растительные масла (без указания конкретного наименования, в том числе гидрогенизированные); молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии консервов молочных сгущенных с сахаром; заменитель молочного жира; арахис тертый; арахис дробленый; консервант сорбат калия; консервант диоксид серы; жир кондитерский; сыворотка молочная подсырная сухая; ядро ореха миндаля дробленое и тертое; ядро ореха кешью тертое; ядро фундука дробленое; спирт этиловый ректификованный; усилители вкуса и аромата; сорбиновая кислота; масло пальмовое; солод ржаной ферментированный; концентрат цикория; концентрат ячменного солода и другие.
Подготовлено по материалам Роскачества.