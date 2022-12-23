В «Магните» и «Пятерочке» стоит копейки! Роскачество назвало майонез с лучшим составом — кушайте смело

Роскачество в преддверии Нового года огласило список майонезов, которые идеальны по своему составу и набрали 5 баллов из 5 возможных.

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Наряду с раскрученными брендами в списке оказались вполне обычные, дешевенькие, которые можно купить в каждом «Магните» или «Пятерочке» за копейки.

Например, в лидерский список попали такие наименования, как Ricco оливковый и провансаль, «Слобода» провансаль, «Ряба» оливковый, «Московский» провансаль, «Махеевъ» провансаль, «Сдобри» провансаль и оливковый.

Источник: t.me/RSKRFRU