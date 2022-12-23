Просто в топку: какое мыло Росконтроль опозорил цифрами — хлоридов в нем запредельно

Эксперты Росконтроля проверили качество нескольких популярных наименований жидкого мыла. Некоторые из них не устроили исследователей. И это при явной раскрученности брендов.
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Например, жидкое антисептическое мыло с ромашкой «Рецепты бабушки Агафьи», которое одним своим названием намекает на натуральность, опозорилось своим составом. Росконтроль дал ему 8,2 балла за то, что в нем превышено количество хлоридов.
Также не показало себя лучшим образом мыло антисептическое Aura, которое продемонстрировало низкие показатели мылообразования, его балл — 8.
Источник: t.me/roscontrol