Просто в топку: какое мыло Росконтроль опозорил цифрами — хлоридов в нем запредельно

Просто в топку: какое мыло Росконтроль опозорил цифрами – хлоридов в нем запредельно

Кожа явно не будет рада химии. Фото: Global Look Press

Любопытно, что продукт позиционирует себя с иной стороны.

Эксперты Росконтроля проверили качество нескольких популярных наименований жидкого мыла. Некоторые из них не устроили исследователей. И это при явной раскрученности брендов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Например, жидкое антисептическое мыло с ромашкой «Рецепты бабушки Агафьи», которое одним своим названием намекает на натуральность, опозорилось своим составом. Росконтроль дал ему 8,2 балла за то, что в нем превышено количество хлоридов.

Также не показало себя лучшим образом мыло антисептическое Aura, которое продемонстрировало низкие показатели мылообразования, его балл — 8.

Источник: t.me/roscontrol

Читайте также