Просто в топку: какое мыло Росконтроль опозорил цифрами — хлоридов в нем запредельно

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Например, жидкое антисептическое мыло с ромашкой «Рецепты бабушки Агафьи», которое одним своим названием намекает на натуральность, опозорилось своим составом. Росконтроль дал ему 8,2 балла за то, что в нем превышено количество хлоридов.

Также не показало себя лучшим образом мыло антисептическое Aura, которое продемонстрировало низкие показатели мылообразования, его балл — 8.

Источник: t.me/roscontrol