И вы даете эту гадость детям! Роскачество проверило сладкие новогодние подарки — результаты не радуют

В канун Нового года, когда главным и универсальным подарком для детей являются пакеты и коробки со сладостями, сотрудники Роскачества решили проверить, насколько такие презенты безопасны для малышей.
Выводы получились не очень утешительными.
Была совершена контрольная закупка сладких подарков двадцати двух брендов. Выяснилось, что в большинстве из них присутствуют сладости, которые не рекомендованы детям или содержат ингредиенты, недопустимыми в детском питании.
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Такие сладости присутствуют в шестнадцати наборах. При этом, как отметили специалисты, только у наборов четырех торговых марок есть графический рисунок, предупреждающий, что данную продукцию нельзя давать детям от 0 до 3 лет.
Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева отметила, что по закону производитель имеет право добавлять любые конфеты в детские наборы. Давать их ребенку или нет — зона ответственности родителей.
«Производитель вправе использовать практически любые иллюстрации, любой ассортимент конфет, в том числе не рекомендованных для детей. Поэтому покупателям необходимо самостоятельно контролировать, что именно окажется в руках (и во рту) ребенка», — подчеркнула Елена Саратцева.
Подробнее о детских сладких подарках — на сайте Роскачества.