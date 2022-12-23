И вы даете эту гадость детям! Роскачество проверило сладкие новогодние подарки — результаты не радуют

В канун Нового года, когда главным и универсальным подарком для детей являются пакеты и коробки со сладостями, сотрудники Роскачества решили проверить, насколько такие презенты безопасны для малышей.

Выводы получились не очень утешительными.

Была совершена контрольная закупка сладких подарков двадцати двух брендов. Выяснилось, что в большинстве из них присутствуют сладости, которые не рекомендованы детям или содержат ингредиенты, недопустимыми в детском питании.

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