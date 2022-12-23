Как ездить при помощи карты «Мир» на автобусе без денег: раскрыт простой секрет

Как ездить при помощи карты «Мир» на автобусе без денег: раскрыт простой секрет

Деньги в транспорте больше не нужны. Фото: Global Look Press

Наличка вообще теперь не нужна в транспорте.

Сбербанк порадовал россиян, которые имеют льготы на проезд в общественном транспорте новостью. Теперь гражданам не придется возить с собой документы, которые доказывают, что они имеют преимущества в оплате за проезд. Да и наличка им больше не пригодится.

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Дело в том, что Сбербанк представил технологию, которая называется Social ID. Она хранит в себе все данные о льготнике на карте «Мир».

Поэтому на турникете или билетеру можно просто предъявить пластик. Все, что нужно в этот момент, считается, и вы спокойно поедете без денег в нужном направлении.

Источник: akket.com

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