Как правильно выбрать живую елку: 5 советов, чтобы не промахнуться

Главное, что нужно помнить при выборе живой елки, - покупать ее нужно только в официальных точках продаж. Не стоит соблазняться дешевизной у «черных лесорубов» - это незаконно и может повлечь за собой неприятности. А теперь запомните 5 правил, которые помогут не ошибиться с выбором.

Первое: ровный и довольно толстый ствол без трещин, – такая елочка простоит долго, оставаясь свежей. Второе: гибкие ветви. Третье: иголки должны крепко держаться на ветках и быть эластичными, не ломкими, красивого насыщенного изумрудно-зеленого цвета. Потрясите дерево и понаблюдайте: не осыпаются ли иголки?

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Четвертое: если растереть пару иголок в ладонях, вы ощутите свежий запах хвои. Если запаха нет – скорее всего, дерево срублено давно и скоро пожелтеет и осыплется. И, наконец, пятый признак: макушка. Внимательно присмотритесь: если у елки две или три макушки, или она вовсе обрезана, - ее не стоит покупать. По материалам телеканала «360».