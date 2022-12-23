Россияне бросились скупать доллары в банках: озвучен сокрушительный курс – уже скоро

Который раз жизнь показывает, что игры на валюте мало возможны с абсолютной гарантией результата. Ведь недавно доллар приближался к 50 рублям, а сейчас смело перевалил за 70 рублей.

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Что будет дальше – взлет или падение? Многие скептики верят, что американская валюта будет расти и дальше, ведь каждые новые торги на Мосбирже как бы намекают нам на это – доллары все дорожают и дорожают.

Не удивительно, что народ в панике бросился атаковать банки, скупая заветные денежки. Однако не стоит делать опрометчивых шагов.

Финансовый аналитик Вадим Тихонов спрогнозировал курс доллара к концу 2022 года на уровне 67–68 рублей, то есть он должен вернуться к своим прежним показателям.

Источник: Банки.ру.