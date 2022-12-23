Wildberries оглушил очередной подставой: отказ стал еще дороже — деньги списывают молча

Клиенты Wildberries еще не отошли от того, что с них стали брать по 100 рублей за отказ, как появилась очередная новость, от которой люди пришли в шок.

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Согласитесь, то еще удовольствие покупать товар, который не нравится, или отстегивать продавцу деньги за то, что его предложение вас не устроило по качеству. Именно так вынуждены сейчас делать клиенты Wildberries, которые не смогли чисто по фото определить годность предложенного продукта. И это при том, что картинка часто отличается от оригинала.

Wildberries стал брать за отказ по 100 рублей, но каково же было удивление некоторых клиентов, когда с них в одностороннем порядке, без предупреждения списали не 100, как ранее, а 150 рублей. Такая история произошла с жительницей Алтайского края, которая так и не нашла управы на маркетплейс.