По десять тысяч рублей: год начнется с дополнительных выплат для пенсионеров — рассказываем, кому поступят деньги в январе

В январе будущего года определенная группа людей, находящихся на заслуженном отдыхе, получит выплату в 5 и 10 тысяч рублей.
Это участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним граждане. Выплаты они получат по случаю празднования Дня полного освобождения Ленинграда от блокады.
Выплата в сумме 10 тысяч рублей положена инвалидам, участникам и ветеранам Великой Отечественной, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, людям, которые проживали или родились в Ленинграде в период блокады, а также награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Точно такую же же сумму получат награжденные медалью «За оборону Ленинграда».
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Будет и еще одна выплата — в пять тысяч рублей. Эту сумму получат вдовы или вдовцы военнослужащих, которые погибли в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы или вдовцы умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Такая же сумма будет выплачена и лицам, родившимся до 3 сентября 1945 года.
По материалам fontanka.ru