По десять тысяч рублей: год начнется с дополнительных выплат для пенсионеров — рассказываем, кому поступят деньги в январе

В январе будущего года определенная группа людей, находящихся на заслуженном отдыхе, получит выплату в 5 и 10 тысяч рублей.

Это участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним граждане. Выплаты они получат по случаю празднования Дня полного освобождения Ленинграда от блокады.

Выплата в сумме 10 тысяч рублей положена инвалидам, участникам и ветеранам Великой Отечественной, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, людям, которые проживали или родились в Ленинграде в период блокады, а также награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Точно такую же же сумму получат награжденные медалью «За оборону Ленинграда».

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