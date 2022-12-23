Сбербанк сделал подарок россиянам: разрешено ездить в транспорте без денег

Сбербанк сделал для своих клиентов-льготников к Новому году настоящий подарок.

Финансово-кредитная организация создала технологию Social ID. Она организована специально для тех, кто может ездить в транспорте по льготе, но при этом каждый раз обязан доказывать это соответствующими документами внутри салона.

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Если к Social ID привязать банковскую карту «Мир», то передвигаться на автобусах и других видах общественного транспорта можно будет без денег. Предъявлять документы на льготный проезд тоже будет не нужно.

Чтобы войти в транспорт с турникетом, будет достаточно поднести карточку «Мир» к нему, система автоматически сработает, и вход откроется. Если в транспорте работает билетер, достаточно приложить карту с настроенным Social ID к валидатору. Он автоматически считает данные.

Источник: akket.com