Уже через 3 дня! Сбербанк заявил о приостановке выдачи денег клиентам

Похоже, что райская жизнь для клиентов Сбербанка с дешевенькими ипотеками пока поставлена на стоп.

Совсем недавно пользователи наслаждались привилегиями такой услуги от Сбера, как ипотека от застройщика с 1-3%, которые выглядят просто символически.