Уже через 3 дня! Сбербанк заявил о приостановке выдачи денег клиентам

Похоже, что райская жизнь для клиентов Сбербанка с дешевенькими ипотеками пока поставлена на стоп.
Совсем недавно пользователи наслаждались привилегиями такой услуги от Сбера, как ипотека от застройщика с 1-3%, которые выглядят просто символически.
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И вот новость — программа приостановлена, Сбербанк больше не будет выдавать деньги клиентам по данному виду кредита. Однако у тех, кто сделал заявку на него ранее, есть шанс получить средства. День, когда все прекратится окончательно, — 26 декабря включительно.
Источник: akket.com