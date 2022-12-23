Уже через 3 дня! Сбербанк заявил о приостановке выдачи денег клиентам

Уже через 3 дня! Сбербанк заявил о приостановке выдачи денег клиентам

Сбербанк больше не будет выдавать льготную ипотеку от застройщиков. Фото: Global Look Press

Россияне не ожидали такого поворота от любимой кредитной организации.

Похоже, что райская жизнь для клиентов Сбербанка с дешевенькими ипотеками пока поставлена на стоп.

Совсем недавно пользователи наслаждались привилегиями такой услуги от Сбера, как ипотека от застройщика с 1-3%, которые выглядят просто символически.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

И вот новость — программа приостановлена, Сбербанк больше не будет выдавать деньги клиентам по данному виду кредита. Однако у тех, кто сделал заявку на него ранее, есть шанс получить средства. День, когда все прекратится окончательно, — 26 декабря включительно.

Источник: akket.com

Читайте также