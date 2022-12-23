Новый год потрясет клиентов Сбербанка: придется забыть о собственных денежках – снять невозможно

Сбербанк ошарашил своих клиентов новостью о том, как намерен распорядиться средствами россиян на Новый год. Полная заморозка – вот, что ждет клиентов финансово-кредитной организации в праздник.

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31 декабря Сбербанк не намерен работать. Поэтому, если вы придете в отделение за наличностью в праздник, вас встретят закрытые двери. Придется забыть о собственных денежках!

Открытыми останутся только единичные отделения, которые считаются дежурными в Сбере. Также деньги можно снять в любом банкомате банка, которые есть в каждом ТЦ России.

Источник: akket.com, gogov.ru.