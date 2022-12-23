Каникул не будет: курс доллара в январе раскрыл финансист

23 декабря доллар на московской бирже вновь превысил 70-рублевый порог, декабрьский рекорд фиксируется впервые с апреля. Как и европейская валюта – она перевалила за 74 рубля. И по прогнозам некоторых финансистов, в январе ожидать падения валют недружественных стран не стоит – на каникулы они не уйдут.
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В связи с повышением спроса на иностранную валюту в конце года, принятием девятого пакета санкций в отношении нашей страны и ценового потолка на отечественную нефть рубль ослабевает. Декабрьский тренд на ослабление российской валюты сохранится в следующем году, считает аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев рассказал
«Так как полное воздействие санкций может затронуть нашу страну в первой половине 2023 года, основное ослабление российского рубля ожидается в следующем году», — рассказал Сагалаев сайту rg.ru. — «В 2023 году при усилении мирового кризиса уровень может дойти до 80-85 рублей за доллар и 76-80 рублей за евро».