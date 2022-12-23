Каникул не будет: курс доллара в январе раскрыл финансист

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В связи с повышением спроса на иностранную валюту в конце года, принятием девятого пакета санкций в отношении нашей страны и ценового потолка на отечественную нефть рубль ослабевает. Декабрьский тренд на ослабление российской валюты сохранится в следующем году, считает аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев рассказал