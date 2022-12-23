Россиянам в новом году придет по 10 000 рублей: подарок на праздник от государства

Россиянам в новом году сделают подарок: на карты придет по 10000 рублей – на праздник

Рубли. Фото: Global Look Press

Средства поступят из казны.

Государство выделит по 10 000 рублей каждому россиянину, который входит в определенную категорию. Именно данной группе людей полагается праздничный подарок из бюджета в новом году.

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Планируется, что средства поступят на карточки соотечественников в январе 2023 года.

Речь идет о тех гражданах, которые принимали участие в событиях блокадного Ленинграда. Выплаты предложил сделать губернатор Ленинградской области Александр Беглов в честь празднования 80-летия прорыва ленинградской блокады.

Источник: www.gov.spb.ru

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