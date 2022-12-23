Россияне пришли в ужас от нового правила Сбербанка: запрещено отправление денег по телефону

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Вот и теперь владельцы кредиток от Сбербанка ошарашены – теперь им запретили переводить на карты деньги от других пользователей по телефону.

Поэтому, если у вас по умолчанию для переводов обозначена именно кредитная карта от Сбера, вас ждет разочарование – не все захотят воспользоваться другими формами.

Не секрет, что переводы по телефоны выгоднее для людей и удобнее. За них не берут проценты (до достижения определенной суммы), кроме того, не обязательно знать номер карты того, кому предназначаются средства.

Источник: akket.com