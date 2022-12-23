Народ толпится у касс и банкоматов: озвученный курс доллара разозлил россиян — честные цифры

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Доллар стал расти стремительно, увеличивая показатели относительно рубля буквально каждый день — с новыми торгами на Мосбирже, а также новыми официальными курсами от Центробанка.

22 декабря доллар поднялся до 72 рублей, выдав цифры начала весны.

Разозленные россияне бросились к банкоматам и кассам банков скупать валюту — «на всякий случай». Однако аналитик Банки.ру Вадим Тихонов считает, что доллар к концу года все-таки вернется к своим показателям. Его курс закрепится на уровне 67–68 рублей, евро — 72–73 рублей.

Источник: Банки.ру