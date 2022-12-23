В январе квартплата опять вырастет: управляющие компании сделают перерасчет – народ в ужасе

Россиянам пообещали, что за это в 2023 году ЖКУ расти не будет. Однако уже сейчас понятно, что тут имеются подводные камни.

Выяснилось, что речь не шла изначально про квитанции за капитальный ремонт, поэтому данный чек может запросто вырасти в 2023 году.

А теперь konkurent.ru также сообщает, что строка за общедомовые нужды тоже может вырасти после перерасчета их стоимости уже в январе 2023 года. Когда управляющая компания подведет итог поступивших в дом коммунальных ресурсов на всех жильцов, этого избежать не получится.

Не удивительно, что народ в ужасе, ожидая чеков в следующем году.