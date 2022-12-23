Девальвация: что происходит с рублем перед Новым годом – финансисты назвали ситуацию своими именами

За текущий месяц российская валюта убавила в весе почти на 20% относительно недружественных доллара и евро. Притом что еще в ноябре 2022 года курс рубля показывал отметку в 62 к американскому или европейскому сородичу. И эксперты говорят уже не об ослаблении или падении, а о полном обвале, пишет mk.ru

Такое произошло из-за совокупности факторов: введение потолка цен на нефть Западом и, как следствие, падение цен на нее, девятый санкционный пакет, недополучка налогов бюджетом РФ.

Эксперты финансового рынка спешат успокоить – для российской экономики слабый рубль сейчас выгоден, говорит финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Если оценить годовой дефицит бюджета примерно в 2 трлн рублей, то для закрытия «дыры» в нем курсу доллара нужно было подняться до 75 рублей», - объясняет Антонов.

Аналитик TeleTrade Алексей Федоров также считает, что девальвация национальной валюты выгодна стране, поскольку с возвращением евро к стоимости в 85–90 рублей и доллара - к 75–78 рублям бюджет РФ может вновь вернуться к профициту при неизменной стоимости нефти Urals

Правда, Федоров прогнозирует неизбежный рост цен. Ведь слабый рубль разгоняет инфляцию. И первая волна повышения будет уже в январе. Покупатели ощутят, как подорожают многие группы товаров, поэтому лучше закупиться сейчас, пока в магазинах есть акции и праздничные скидки.

Какой будет судьба рубля в 2023 году, финансисты спрогнозировали. Антонов считает, что за последнюю неделю года доллар еще подрастет – до 80 рублей, а евро – до 85. И на этом – стоп. А Федров говорит о том, что текущая девальвация рубля – это еще цветочки, и вероятно повторение ситуации конца февраля 2022 года, когда за доллар было 90-100 рублей.