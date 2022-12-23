То ли еще будет: что произойдет с ценами на квартиры в новом году

Рынок недвижимости в текущем году пошатнулся, цены на новые квартиры стали падать впервые за много лет. Стоимость «квадрата» просела значительно, но то ли еще будет, намекают риэлторы. Поскольку причин для изменения ситуации нет, и тенденция на снижение будет продолжена.

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На рынке наблюдается дисбаланс между спросом и предложением – за 2022 год впервые за 7 лет интерес к столичным новостройкам значительно упал – на 16% меньше, чем за 2021 год.