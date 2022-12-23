«Очень важны символы!»: колдунья поделилась тем, как правильно украшать елку к Новому году

Эксперт назвала способы украшения елки для привлечения денег и гармонии в дом.

Ведунья Алена Полынь посоветовала обращать внимание на символы, которые вы собираетесь повесить на дерево.

«Не вешайте на ель абы что. Очень важны символы! Например, если вы хотите обзавестись жильем, то купите игрушку, символизирующую дом, и прикрепите ее к ели. Мечтаете, чтобы в семье родился ребенок, найдите образ аиста, пупсика или капусты и тоже украсьте им дерево. Те, кто хочет богатства, могут прицепить деньги, монетки и иные символы изобилия», – отметила специалист в беседе с vm.ru.