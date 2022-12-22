По десять и пять тысяч рублей: пожилым людям придут дополнительные средства

Стало известно, кому из пожилых граждан дадут дополнительные выплаты.

Материальная помощь приурочена ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады.

Инвалиды, участники и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, лица, проживавшие или родившиеся в Ленинграде в период блокады – награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», награжденные медалью «За оборону Ленинграда» – все они получат по 10 тысяч рублей.

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А по пять тысяч рублей получат вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией. Также на выплату могут рассчитывать лица, родившиеся до 3 сентября 1945 года и вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в fontanka.ru.