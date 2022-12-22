По десять и пять тысяч рублей: пожилым людям придут дополнительные средства

Пенсия

Пенсия. Фото: Global Look Press 

Деньги получат те, кому исполнилось 77 лет.

Стало известно, кому из пожилых граждан дадут дополнительные выплаты.

Материальная помощь приурочена ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады.

Инвалиды, участники и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, лица, проживавшие или родившиеся в Ленинграде в период блокады – награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», награжденные медалью «За оборону Ленинграда» – все они получат по 10 тысяч рублей.

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А по пять тысяч рублей получат вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией. Также на выплату могут рассчитывать лица, родившиеся до 3 сентября 1945 года и вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в fontanka.ru.

Напомним, ранее в Минтруда заявили об отказе доплат семьям с детьми перед Новым годом. 

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