Эксперты проекта «МаркаКачества» назвали лучший черный чай в пакетиках

Стало известно, какой пакетированный черный чай стоит приобрести к новогоднему столу.

Оказалось, продукцию лучших торговых марок не найти в сетевых магазинах. Но чай можно заказать на доступных для россиян маркетплейсах.

По итогам исследования лучшим черным чаем в пакетиках признали продукт торговой марки Dammann. Специалисты отметили, что по вкусу такой чай не отличается от листового. Коробка такого чая с 25 пакетиками будет стоить от 700 рублей.

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Вкусовая палитра насчитывает восемь вариантов: бергамот, клубника, смородина, мед, миндаль, лайм, ваниль и фундук.

Бюджетным вариантом хорошего черного чая стала марка Nargis. За то же количество пакетиков отдать придется лишь 150 рублей. Об этом сообщили в markakachestva.ru.