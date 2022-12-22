Переведут на карту 15 тысяч рублей: россиянам сообщили о крупной новогодней выплате

В России существует разные выплаты. Уже известно, когда пенсионеры получат пенсию в январе. Однако некоторые россияне получат новогодний бонус. Остался всего месяц до получения крупной денежной выплаты, на которую может рассчитывать определенная группа граждан.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
На этот раз речь идет о тех, кто удостоен нагрудного знака «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР». Однако отмечается, что нужно сделать ряд действий, чтобы получить выплату в 2023 году. Сначала необходимо обратиться в управление соцзащиты населения по месту проживания с января по март следующего года.
Важно, что деньги можно получить только при предъявлении паспорта и документа, подтверждающего звание почетного донора. Также, нужно предоставить реквизиты счета для перевода денежной суммы. К слову, сумма выплаты составит 15 713 рублей, пишет «КТВ-Луч».