Переведут на карту 15 тысяч рублей: россиянам сообщили о крупной новогодней выплате

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На этот раз речь идет о тех, кто удостоен нагрудного знака «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР». Однако отмечается, что нужно сделать ряд действий, чтобы получить выплату в 2023 году. Сначала необходимо обратиться в управление соцзащиты населения по месту проживания с января по март следующего года.