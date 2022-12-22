«Будет единое пособие»: В Минтруде не планируют доплаты семьям с детьми перед Новым годом

Стало известно, что поддержку семей перед новогодними праздниками ждать не стоит.
Власти хотят ввести масштабные меры поддержки в следующем году. Поэтому в ближайшее время доплаты не планируются.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«Нет. Не планируется. У нас с первого января вводятся серьезные изменения мер поддержки семей с детьми – будет единое пособие… Система мер поддержки обширна, пока необходимо их реализовать», – процитировали главу Минтруда Антона Котякова ria.ru.
Напомним, ранее в Госдуму внесли законопроект о финансовой помощи детям-сиротам.