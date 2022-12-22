«Будет единое пособие»: В Минтруде не планируют доплаты семьям с детьми перед Новым годом

Стало известно, что поддержку семей перед новогодними праздниками ждать не стоит.

Власти хотят ввести масштабные меры поддержки в следующем году. Поэтому в ближайшее время доплаты не планируются.

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