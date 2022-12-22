Стоит быть осторожнее: участились случаи мошенничества перед Новым годом

Россиян предупредили о вспышке махинаций перед Новым годом.
Эксперт по противодействию мошенничеству отметил, что обман поджидает в интернете. В мессенджерах и соцсетях отправляют ссылки на подозрительные ресурсы.
«В целом направления мошенничества связаны со звонками от «банков», «правоохранительных органов». Это основное направление мошенничества в текущем году, конец не особо преподнес новых вещей», – заявил специалист.
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Участились и сезонные махинации. В период многочисленных покупок перед Новым годом появились сайты, которые дублируют дизайн популярных магазинов.
«Понятно, что покупательская активность сейчас существенно более высокая, понятно, что сейчас некоторые вещи сложнее достать, поэтому объем фишинговых ресурсов, предлагающих те или иные товары, в том числе на несуществующих площадках в интернете больше», – отметил эксперт в беседе с lenta.ru.
Напомним, ранее специалисты объяснили, как отличить интернет-магазин от мошенников.