Стоит быть осторожнее: участились случаи мошенничества перед Новым годом

Россиян предупредили о вспышке махинаций перед Новым годом.

Эксперт по противодействию мошенничеству отметил, что обман поджидает в интернете. В мессенджерах и соцсетях отправляют ссылки на подозрительные ресурсы.

«В целом направления мошенничества связаны со звонками от «банков», «правоохранительных органов». Это основное направление мошенничества в текущем году, конец не особо преподнес новых вещей», – заявил специалист.

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Участились и сезонные махинации. В период многочисленных покупок перед Новым годом появились сайты, которые дублируют дизайн популярных магазинов.