Скидки 60% на путевки в Турцию: россиянам, которые собираются в отпуск в 2023 году, сообщили важную информацию

По словам экспертов, есть самый эффективный способ сэкономить. Для этого просто нужно заранее запланировать отдых и забронировать номер в отеле за несколько месяцев.

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А если делать предварительный заказ ближе к завершению периода раннего бронирования, то скидки будут намного меньше. Отмечается, что купив в апреле путевку на летний отдых, вы получите скидку всего 10% от стоимости.