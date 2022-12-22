Скидки 60% на путевки в Турцию: россиянам, которые собираются в отпуск в 2023 году, сообщили важную информацию

В последнее время путешествия стали особенно дорогим удовольствием для россиян. А недавно стало известно, что скоро путевки в Турцию подорожают. А отправиться на новогодние каникулы за границу уже практически невозможно, не выложив крупную сумму денег. Однако в Ассоциации туроператоров России сообщили очень важную информацию для граждан, которые собираются в отпуск в 2023 году.
По словам экспертов, есть самый эффективный способ сэкономить. Для этого просто нужно заранее запланировать отдых и забронировать номер в отеле за несколько месяцев.
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А если делать предварительный заказ ближе к завершению периода раннего бронирования, то скидки будут намного меньше. Отмечается, что купив в апреле путевку на летний отдых, вы получите скидку всего 10% от стоимости.
«Хороший способ — раннее бронирование туров. Средний чек по раннему бронированию на лето 2023 сейчас сопоставим с ценником на туры по раннему бронированию на лето 2022 года. То есть купить в декабре тур в Турцию на лето-2023 года можно за такую же цену, как и зимой 2021 на лето 2022 года», — пояснили в пресс-службе АТОР.