Летит в бездну! Финансист заявила, когда доллар дойдет до 100 рублей

Финансовый консультант Татьяна Волкова заявила, что качели с курсом рубля - это ожидаемый процесс. И все дело в том, что к концу года бюджет нашей страны не собрал внушительный объем средств по причине высокого курса национальной валюты.

Кроме того, сказались и санкции.

«Мы предполагаем, что доллар закрепится в коридоре 70-75 рублей, максимум — 80. Но свое влияние может оказать геополитика. И он дорастет до 100», — заявила эксперт «А теперь внимание!».

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