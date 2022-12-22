Приятный бонус в 14 тысяч рублей: семьи с детьми получат дополнительное пособие в 2023 году

В России в настоящее время численность детей составляет 30,3 млн человек, или 20,6% от всего населения, что следует из отчета Минздрава. В нашей стране существуют выплаты для семей с детьми, а также для многодетный семей. А теперь стало известно, что Мособлдума приняла закон о выплате единого пособия на детей до 17 лет. Действовать этот закон начнет с 1 января 2023 года.
Также отмечается, что семьи, в которых есть дети до 17 лет, получат дополнительно еще до 14 тысяч рублей в следующем году. Но нужно знать, что эта выплата распространяется не на всех, а только на жителей Подмосковья.
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«Размер пособия составит от 50 до 100% прожиточного минимума. Сумма будет определяться в зависимости от доходов семьи. Новое пособие объединит выплаты беременным, пособия на детей в возрасте до 1,5 года, от 3 до 8 лет, а также от 8 до 17 лет», — цитирует источник «Прайм».