Приятный бонус в 14 тысяч рублей: семьи с детьми получат дополнительное пособие в 2023 году

Также отмечается, что семьи, в которых есть дети до 17 лет, получат дополнительно еще до 14 тысяч рублей в следующем году. Но нужно знать, что эта выплата распространяется не на всех, а только на жителей Подмосковья.

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