Оставшийся без денег пользователь Wildberries предупредил о неожиданном списании средств с карты

Один из клиентов Wildberries бьет тревогу: якобы популярный маркетплейс списывает деньги с карт, которые уже удалены из приложения.

«Пострадавший» по имени Дмитрий рассказал журналистам, что недавно с его счета списали крупную сумму за товар, который купила его жена с другого аккаунта, пользуясь другой банковской картой. Мужчина обратился в службу поддержки интернет-магазина, но там ему ответили, что дело не в ошибке, а в одном из пунктов пользовательского соглашения.

Так в пункте 5.8.1 указано, что компания имеет право без уведомления клиента списывать средства с удаленных карт, если не проходит оплата с других. Узнав об этом, Дмитрий обеспокоился еще больше — ведь с такими правилами стоит мошенникам взломать систему Wildberries, и они получат доступ к деньгам на счетах десятков тысяч россиян.