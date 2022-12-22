2023 год станет самым сложным: Глоба поделилась удручающим прогнозом

«Этот год принес много опыта — полезного и тяжелого», – подчеркнула Глоба.

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Она дала советы, чем лучше заняться в год Черного Водяного Кролика, чтобы справится с проблемами. Она рекомендует концентрировать внимание в декабре на том, что происходит вокруг, а также заниматься спортом, развиваться интеллектуально. Глоба подчеркнула, что нужно надеется на хорошее и светлое будущее.