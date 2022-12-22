2023 год станет самым сложным: Глоба поделилась удручающим прогнозом

Тамара Глоба уже давно делится своими астрологическими прогнозами. С 80-х годов прошлого века она делится своим астрологическим опытом. В своем YouTube-канале Тамара рассказала, что ждет россиян в 2023 году. Она призналась, что уходящий год был лишь подготовкой к настоящим трудностям, которые предстоит пережить.
«Этот год принес много опыта — полезного и тяжелого», – подчеркнула Глоба.
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Она дала советы, чем лучше заняться в год Черного Водяного Кролика, чтобы справится с проблемами. Она рекомендует концентрировать внимание в декабре на том, что происходит вокруг, а также заниматься спортом, развиваться интеллектуально. Глоба подчеркнула, что нужно надеется на хорошее и светлое будущее.