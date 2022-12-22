«Нужно это делать именно сегодня!»: Василиса Володина объявила важное предречение в День Солнцестояния

Василиса Володина

Василиса Володина. Фото: соцсети

22 декабря важно совершить это.

Астролог и телеведущая Василиса Володина по традиции поведала хорошие новости на новый день декабря. 22 числа – это День зимнего Солнцестояния, и, как отмечает звездочет, это особенные сутки, благоприятные и радостные, несмотря на то что ночь длиннее дня. Кроме того, именно в этот день важно загадать свое сокровенное желание, поскольку оно обязательно исполнится.

«День Солнцестояния несет нам много радостей. Максимум темноты, которая друг молодежи. Максимум надежды на возрождение мира к лучшему. Прекрасный момент для того, чтобы загадать желания на следующий год.

Да, да, не новогодняя ночь, а можно и нужно это делать именно сегодня! Пересылайте родным и друзьям, пусть тоже загадают желания», - предупредила астролог.

Читайте также