Прогноз финансистов сбывается: доллар делает кульбит, и уже известно, что будет под Новый год

Европейская валюта не отстает от американской. И тоже установила рекорд 22 декабря на московской бирже, поднявшись до 76 рублей, сообщает Telegram-канал «Прайм».

В 2023 году тенденция продолжится, считает аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев. При усилении мирового кризиса уровень доллара может дойти до 80-85 рублей, а евро - 76-80 рублей.