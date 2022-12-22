Прогноз финансистов сбывается: доллар делает кульбит, и уже известно, что будет под Новый год

Все последние дни доллар дорожает. К концу года финансисты прогнозировали его рост, и под Новый год американская валюта сделает кульбит, достигнув 75 рублей за единицу. 22 декабря впервые с 29 апреля «зеленый» достиг отметки в 71 рубль.
«Ослабление рубля — закономерный и ожидаемый процесс, а также устойчивый тренд, который постепенно ведет к границе 75 рублей за доллар», — объяснял ранее сайту mk.ru советник по инвестициям ИК Fontvielle Максим Федоров.
Европейская валюта не отстает от американской. И тоже установила рекорд 22 декабря на московской бирже, поднявшись до 76 рублей, сообщает Telegram-канал «Прайм».
В 2023 году тенденция продолжится, считает аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев. При усилении мирового кризиса уровень доллара может дойти до 80-85 рублей, а евро - 76-80 рублей.