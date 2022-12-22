«Изображение «шашечек» на кузове»: в России появятся новые требования к такси

Стало известно о пленарном заседании осенней сессии Госдумы. Чиновники обсудят изменения для такси.
Будет представлен проект базового закона, регулирующего деятельность водителей.
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Например, нельзя будет садиться за руль при более трех неоплаченных штрафах за нарушение правил дорожного движения.
«Также, согласно законопроекту, обязательным требованием становится в том числе изображение «шашечек» на кузове, а также фонаря оранжевого цвета на крыше», – отметили власти.
«Цветовая гамма кузова должна соответствовать общим требованиям, если они установлены законом субъекта РФ. Кроме того, документ в том числе даст возможность для самозанятых работать в такси при условии заключения договора с агрегаторами», – добавили в tass.ru.
Напомним, ранее россиянам сообщили о повышении цен на техосмотр.