«Резко замедлилась»: Росстат опубликовал данные по инфляции в стране

Власти сообщили о том, как изменилась инфляция в России за неделю.
Оказалось, инфляция в стране за последнее время снизилась. Росстат порадовал граждан данными об экономической ситуации внутри государства:
«Недельная инфляция в России резко замедлилась – до 0,02% с 0,19%, сообщил Росстат. Помогли овощи, которые в среднем подорожали лишь на 1,5% против 2,7% неделей ранее».
По-прежнему самые низкие цены на продукты питания у гречки и сахара.
«Из остальных продуктов питания сильнее всего выросли цены на детское питание: мясные консервы +0,86%, фруктово-ягодные +0,82%, овощные +0,72%. А лидеры снижения цен прежние: сахар (-1,66%) и гречка (-1,2%)», – передают данные Росстата ria.ru.
Напомним, ранее в Роскачестве обнаружили лучший сок из томатов.