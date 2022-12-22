«Резко замедлилась»: Росстат опубликовал данные по инфляции в стране

Деньги

Деньги. Фото: Global Look Press 

Выше остальных поднялись цены лишь на детское питание.

Власти сообщили о том, как изменилась инфляция в России за неделю.

Оказалось, инфляция в стране за последнее время снизилась. Росстат порадовал граждан данными об экономической ситуации внутри государства:

«Недельная инфляция в России резко замедлилась – до 0,02% с 0,19%, сообщил Росстат. Помогли овощи, которые в среднем подорожали лишь на 1,5% против 2,7% неделей ранее».

По-прежнему самые низкие цены на продукты питания у гречки и сахара.

«Из остальных продуктов питания сильнее всего выросли цены на детское питание: мясные консервы +0,86%, фруктово-ягодные +0,82%, овощные +0,72%. А лидеры снижения цен прежние: сахар (-1,66%) и гречка (-1,2%)», – передают данные Росстата ria.ru.

Напомним, ранее в Роскачестве обнаружили лучший сок из томатов. 

 

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