Пока скидки, надо закупиться: стало известно, какие товары прежде всего подорожают из-за роста доллара

С конца ноября валюта недружественных стран по отношению к рублю заметно укрепилась. Ее рост продолжился и в декабре, уже зафиксирован рекорд ее стоимости – с мая впервые доллар стал стоить дороже 70 рублей, а евро достиг 75. Это неминуемо повлияет на рост цен в России, заявили эксперты.

«Ослабление рубля — закономерный и ожидаемый процесс, а также устойчивый тренд, который постепенно ведет к границе 75 рублей за доллар», — объяснил сайту mk.ru советник по инвестициям ИК Fontvielle Максим Федоров.

С таким курсом инфляция уже в январе возрастет, а значит импортные товары будут дорожать. Сейчас, в декабре, многие магазины и торговые центры предлагают выгодные акции и скидки, поэтому есть смысл закупить впрок, поскольку скоро цены поползут вверх. Ценник изменится с 2023 года на весь алкоголь, а также косметику, бытовую химию и товары личной гигиены из недружественных стран. Также подорожают бытовая техника и автомобили.

«Изменения, а также логистические издержки, которые оплачиваются в долларах, найдут отражение в стоимости товаров, доставляемых по программе параллельного импорта», — уверен Федоров.