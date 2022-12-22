Слишком дешевая красная икра обнаружена на прилавках магазинов: структурированная – это какая?

Россияне уже вовсю закупаются продуктами к новогоднему застолью, и среди покупок практически в каждой корзине на кассе можно обнаружить красную икру. Бутерброды с зернистым деликатесом люди давно возвели в кулинарную традицию, но с каждым годом баночки с заветной вкуснятиной все дороже.

Производители решили пойти на хитрость и заметно сбили цену – теперь на прилавках можно найти красную икру по цене ниже 150 рублей!

Но что с ней не так? Дело в том, что такая икра – структурированная. Это указано прямо на ценнике, а также на баночке. Только покупатель едва ли знает, что натуральным такой продукт можно назвать с натяжкой.

«Царьград» объясняет: структурированная – значит восстановленная на производстве. Пока деликатес перевозили на завод, его часть неизбежно повредилась и полопалась. И чтобы его вернуть, производитель добавляет краситель, усилители вкуса, восстанавливает оболочку из желатина и возвращает таким образом форму шарика.