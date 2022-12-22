Что будет с ценами на квартиры в 2023 году: риэлторы уже не скрывают

Что будет с ценами на квартиры в 2023 году, эксперты по недвижимости уже не скрывают. Наступит самое время исполнить мечту и обзавестись заветными «квадратами», потому что новые и готовые квартиры будут падать в стоимости так же, как в этом году – этот тренд сохранит актуальность.
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Обвал риэлторы связывают с санкциями, переизбытком предложений на рынке, а также невероятно взлетевшими – почти на 50-100% - за два ковидных года ценами на жилье. Получился надутый пузырь, который просто лопнет.
«Цены могут откатиться к уровню начала 2020 года, т.е. снизиться до 30% в зависимости от класса жилья от пиковых значений весны 2022 года под давлением огромных объемов предложения и достаточно низкого спроса. Потому что санкции сейчас намного серьезнее», - объяснил сайту mk.ru руководитель АЦ «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко.