«В сфере добычи сырья, производства и высшего менеджмента»: россияне пожаловались на сокращения в 2022 году

Стало известно, в каких сферах больше всего выборочно увольняли сотрудников в течение года.

Сокращение рабочих мест в 2022 году проводили в организациях, связанных с добычей исходных материалов.

«Еще 24% россиян сообщили, что у них на работе были выборочные сокращения (чаще всего такой ответ давали в сфере добычи сырья, производства и высшего менеджмента – по 34%)», – заявили специалисты.

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