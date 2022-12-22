«В сфере добычи сырья, производства и высшего менеджмента»: россияне пожаловались на сокращения в 2022 году

Стало известно, в каких сферах больше всего выборочно увольняли сотрудников в течение года.
Сокращение рабочих мест в 2022 году проводили в организациях, связанных с добычей исходных материалов.
«Еще 24% россиян сообщили, что у них на работе были выборочные сокращения (чаще всего такой ответ давали в сфере добычи сырья, производства и высшего менеджмента – по 34%)», – заявили специалисты.
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«17% считают, что в 2022 году в их компании сократили многих работников (чаще всего такая позиция встречается среди маркетологов и административного персонала – по 24%). Остальные затруднились ответить», – добавили в ria.ru.
Напомним, ранее Сергей Собянин рассказал об изменении зарплаты учителей.