Психолог рассказала, почему угасают чувства в отношениях

Стало известно, почему распадаются даже самые крепкие любовные союзы.
Психолог отметила, что пары обнаруживают после десятилетнего общения отсутствие связи. Оказывается, их объединяла лишь страсть.
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Но можно предотвратить боль утраты после долгого общения и не потерять драгоценного годы зря. Отсутствие общих интересов видно на начальных этапах романа. Стоит проанализировать, есть ли у вас и вашего партнера точки соприкосновения в жизненных вопросах.
Разочарования и обиды рождаются, когда из-за отсутствия взаимопонимания люди не хотят поддержать близкого. Об этом сообщили в psychologytoday.com.
Напомним, ранее певица Люся Чеботина поделилась подробностями взаимоотношений с избранником.