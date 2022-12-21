Психолог рассказала, почему угасают чувства в отношениях

Пара

Пара. Фото: Global Look Press 

Вайнер-Дэвис поделилась экспертным мнением.

Стало известно, почему распадаются даже самые крепкие любовные союзы.

Психолог отметила, что пары обнаруживают после десятилетнего общения отсутствие связи. Оказывается, их объединяла лишь страсть.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Но можно предотвратить боль утраты после долгого общения и не потерять драгоценного годы зря. Отсутствие общих интересов видно на начальных этапах романа. Стоит проанализировать, есть ли у вас и вашего партнера точки соприкосновения в жизненных вопросах.

Разочарования и обиды рождаются, когда из-за отсутствия взаимопонимания люди не хотят поддержать близкого. Об этом сообщили в psychologytoday.com.

Напомним, ранее певица Люся Чеботина поделилась подробностями взаимоотношений с избранником.

Читайте также