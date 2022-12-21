«Выросла в разы»: Сергей Собянин рассказал об изменении зарплаты учителей

Мэр Москвы Сергея Собянин сравнил зарплаты учителей в столице и регионах.
Политик назвал сумму, которую получают преподаватели в московских школах.
«За последние годы зарплата наших учителей выросла в разы. Сегодня она составляет больше 125 тысяч рублей – это самый большой уровень зарплаты среди подавляющего большинства российских регионов», – процитировали Сергея Собянина ria.ru.
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«Наша задача, несмотря на бюджетные сложности, обеспечить достойный уровень зарплаты московских педагогов, потому что от этого напрямую зависит качество обучения московских детишек и их будущее», – добавил Собянин.
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