«Выросла в разы»: Сергей Собянин рассказал об изменении зарплаты учителей

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«Наша задача, несмотря на бюджетные сложности, обеспечить достойный уровень зарплаты московских педагогов, потому что от этого напрямую зависит качество обучения московских детишек и их будущее», – добавил Собянин.