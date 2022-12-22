Спорт, сон и любимое хобби: Мясников рассказал о наилучшем отдыхе для восстановления сил

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, как правильно отдыхать, чтобы восстанавливать силы в полном объеме. Специалист объяснил, что день нужно выстраивать так, чтобы оставалось время на отдых.

«У вас обязательно должна быть гимнастика, у вас должно быть общение с животными», - посоветовал доктор в программе «О самом главном» на канале «Россия 1».

Для полного восстановления сил специалист порекомендовал спать ночью не менее семи часов и делать перерывы в работе днем. Хобби также могут помочь чувствовать себя отдохнувшими. Так, рисование способно разгрузить мозг от повседневных задач.