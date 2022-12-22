Деньги любят счет: эксперты назвали регионы с максимальными скидками на жилье в ипотеку

Эксперты перечислили российские регионы с самыми большими скидками на жилье. По их словам, наибольший дисконт на квартиры отметили в Москве и Татарстане. Размер скидки в данном случае — это разница между стоимостью объекта недвижимости, на который оформляется ипотека, и стоимостью, указанной изначально в объявлении.

«Сильнее всего в ноябре изменилось поведение продавцов в Москве и Татарстане: величина торга увеличилась на 1 и 0,9% соответственно. Это может свидетельствовать об обострении конкуренции за покупателей между первичным и вторичным рынками жилья в указанных регионах на фоне ожидания окончания действия программы льготной ипотеки», — объяснили эксперты, передает «РБК».

Так, на вторичном рынке жилья скидки в Татарстане в среднем составили 2,7%. В Москве размер дисконта оказался в районе 2,3% против 1,3% в октябре, в Башкортостане — 2,2%.

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