Не испортите праздник: психолог рассказала, что не нужно дарить детям на Новый год

Психолог Наталья Наумова рассказала родителям, что не нужно дарить детям на Новый год. По словам специалиста, для детей этот праздник важен и чаще всего связан с чудом. Поэтому и сюрприз должен быть необычным.

Идеально, если подарок исполнит мечту ребенка. Не нужно дарить детям одежду, даже такую, какая им нравится. Ведь она все равно останется просто одеждой, считает психолог. Это также касается школьных принадлежностей, какими удобными, модными и красивыми они не были.

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К выбору подарка для любимого чада необходимо подойти с максимальными вниманием и ответственностью. Нельзя также пытаться осуществить собственную детскую мечту. Сюрприз должен отвечать реальным желаниям ребенка.