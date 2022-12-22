Не испортите праздник: психолог рассказала, что не нужно дарить детям на Новый год

Психолог Наталья Наумова рассказала родителям, что не нужно дарить детям на Новый год. По словам специалиста, для детей этот праздник важен и чаще всего связан с чудом. Поэтому и сюрприз должен быть необычным.
Идеально, если подарок исполнит мечту ребенка. Не нужно дарить детям одежду, даже такую, какая им нравится. Ведь она все равно останется просто одеждой, считает психолог. Это также касается школьных принадлежностей, какими удобными, модными и красивыми они не были.
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К выбору подарка для любимого чада необходимо подойти с максимальными вниманием и ответственностью. Нельзя также пытаться осуществить собственную детскую мечту. Сюрприз должен отвечать реальным желаниям ребенка.
«Нужно отойти от практичности в подарке и сконцентрироваться на том, чтобы доставить радость к ребенку», — объяснила Наумова изданию News.ru.
По словам специалиста, она знает очень много случаев разочарования, когда дети ждали робота или другую игрушку. Но вместо этого родители купили сапоги, куртку или брюки.
«Они думают, что это замечательно: одели ребенка, потратили много денег, но, как правило, дети остаются разочарованными», — уточнила психолог.
Для каждого ребенка будет свой индивидуальный подарок, очень важно, чтобы он не был банальным, подытожила Наумова.